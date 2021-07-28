Посольство Судана открыли в столице Бахрейна

Посольство Судана торжественно открыли в столице Бахрейна. На мероприятии присутствовал суданский посол в королевстве Ибрагим Мухаммед аль-Хасан, министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди ас-Садик и Абдуллатиф бин Рашид аль-Зайани. Об этом сообщило РИА ФАН.

Новое здание располагается в районе Сееф. Над ним подняли флаг Судана. После церемонии прозвучали гимны двух стран. Главы Министерств иностранных дел перерезали ленточку и открыли памятную доску.

«Особо хочу отметить гуманитарную помощь Манамы в декабре 2020 года после наводнения в Хартуме. Мы также благодарны за позицию официальных лиц Бахрейна по вопросу о плотине „Возрождение“», — поблагодарила короля Хамада ибн Иса аль-Халифа Ас-Садик.