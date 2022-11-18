Мир 18 ноября 2022, 17:10 Столетняя жительница Британии связала свое долголетие с алкогольной привычкой Столетняя жительница Британии Бейтс рассказала, что ее всегда поддерживало виски Unsplash

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Жительница Британии Барбара Бейтс, которой 13 ноября исполнилось 100 лет, считает, что секрет ее долголетия — в алкогольной привычке, сообщило издание Wakefield Express. Женщина призналась, что ее «всегда поддерживала капелька виски».

«Это была всего лишь капля в небольшом количестве воды, но я получала удовольствие», — поделилась британка.

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Она даже назвала Виски свою собаку, керн-терьера, которую купила после выхода на пенсию и с которой любила гулять.

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На юбилей долгожительницы пришли 20 родственников, в том числе трое внуков и четверо правнуков. Кроме того, Бейтс пришла открытка от Карла III и его жены Камиллы.

Барбара Бейтс после школы работала на мельнице клерком, в 1942 году вышла замуж и родила дочь Маргарет. Женщина отметила, что дочка хотела иметь сестру или брата, но мать решила, что «одного ребенка вполне достаточно». У матери Барбары было 10 братьев и сестер, так что родственников хватало и так, пошутила она. Кстати, у самой Барбары была сестра-близнец, но умерла в младенчестве.

Бейтс на пенсии с 1981 года. Перед этим 25 лет работала в совете города Уэйксфилда.