Столетний житель Китая выздоровел после заражения коронавирусом

Коронавирус диагностировали у пенсионера 24 февраля. Пожилой мужчина уже страдал гипертонией, сердечной недостаточностью и болезнью Альцгеймера.

Для лечения медики использовали противовирусные препараты и традиционную китайскую медицину. Кроме того, ему переливали плазму.

Как уточнила «Газета.ru», после 13 дней лечения мужчину признали здоровым и отпустили домой.

О массовом заболевании пневмонией, вызванной неизвестным ранее коронавирусом, стало известно от врачей в китайском Ухане еще в конце прошлого года. Возбудитель распространяется по миру. На сегодняшний день число зараженных приближается к 110 тысячам. Умерли 3,8 тысячи человек.

В России известно о 17 случаях заражения коронавирусом. В минувшую субботу из московской больницы выпустили первого москвича, который вернулся с возбудителем в организме из Италии. Накануне Всемирная организация здравоохранения выпустила памятку о сходстве и различии между коронавирусом и вирусом гриппа.