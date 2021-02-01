Столетний ветеран из Великобритании, собравший 45 млн долларов врачам, попал в больницу с COVID-19

Столетний британец Том Мур, который весной прошлого года собрал для врачей, борющихся с COVID-19, около 45 миллионов долларов, заразился коронавирусом.

Дочь Тома Мура Ханна сообщила в Twitter, что ее отца 31 января госпитализировали. Несколько недель до этого он лечился от пневмонии. Ханна отметила, что тест на коронавирус Тома был положительным.

Пожилой британец не находится в реанимации, его госпитализировали из-за того, что понадобилась дыхательная поддержка.

В апреле прошлого года Том Мур записал песню для сбора пожертвований на нужды врачей, борющихся с коронавирусом. Кавер на композицию 1945 года You'll Never Walk Alone возглавил чарты Соединенного Королевства. Мур сделал запись вместе с певцом Майклом Боллом и хором Национальной службы здравоохранения.

Королева Великобритании Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари.

Том Мур стал примером для других британских пенсионеров. Бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич из Англии открыла сбор и поставила цель обойти местный парк по кругу 102 раза ко дню своего 102-летия.