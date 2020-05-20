Столетний британский ветеран получит рыцарский титул. Он собрал 33 млн фунтов для врачей

Идея наградить 100-летнего ветерана Второй мировой войны почетным титулом пришла в голову премьер-министру Борису Джонсону. Правда, пока не понятно, когда конкретно пройдет церемония. Из-за пандемии торжественные и другие массовые мероприятия практически нигде не проводятся.

Сам Мур уже отреагировал на такую новость. По старой английской традиции монарх должен коснуться мечом будущего рыцаря. Ветеран надеется, что королева будет аккуратно обращаться с орудием во время церемонии, потому что к этому времени он уже станет «слабым и старым».

99-летний Том Мур запустил акцию в интернете после объявления эпидемии коронавируса. Он попросил неравнодушных поучаствовать в сборе денег для врачей — взамен он готов был пройти 100 кругов вокруг дома. В итоге дедушке отправили деньги со всего мира и вместо 1000 фунтов он собрал 33 миллиона.

Спустя месяц ему исполнилось 100 лет, на юбилей ветерану прислали более 140 тысяч открыток со словами поддержки и благодарности.