Протасевич заявил о стойкости Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдерживает сегодня огромное давление, но при этом не теряет своей стойкости. С таким заявлением в эфире телеканала СТВ выступил бывший главный редактор Telegram-канала Nextа Роман Протасевич.

Он подчеркнул, что это качество белорусского лидера вызывает уважение.

«Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит. С точки зрения личности, как человека — да, его стойкость вызывает уважение», — заявил Протасевич.

Бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича задержали в Минске после посадки самолета авиакомпании Ryanair, который направлялся в Вильнюс. Диспетчер воздушной гавани сообщил экипажу, что располагает информацией о взрывном устройстве на борту. Для разминирования он срочно потребовал, чтобы борт сел в аэропорту столицы Белоруссии.

В ходе осмотра салона самолета бомбы там не нашли. Но в ходе осмотра пассажиров сотрудники спецслужб Белоруссии задержали Протасевича. В стране против него завели несколько уголовных дел. Вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta задержали сопровождающую его россиянку Софию Сапегу.

Министерство иностранных дел России выпустило заявление, где уточнило, что ее подозревают в совершении преступлений на территории Белоруссии летом и осенью 2020 года. После в Telegram-каналах появилось видео, где Сапега призналась в публикации личных данных белорусских силовиков. Ее арестовали на два месяца.

В конце июня Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. В белорусском СК ослабление предварительных мер объяснили, что задержанные дают признательные показания и изобличают своих подельников.