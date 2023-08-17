Мир 17 августа 2023, 04:38 «Стоял с автоматом и злился». СБУ заставляла пленного снимать фейковые видео «РИА Новости»: бывший пленный рассказал о съемках фейковых роликов на Украине РИА «Новости»

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Видеосюжеты с фейковыми признаниями российских военных снимают по заранее написанным сценариям. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал побывавший в плену российский солдат Виктор Раидин.

Мужчина попал в плен в апреле 2023 года. Сотрудники службы безопасности Украины заставляли его снимать видео-признания, дискредитирующие российские вооруженные силы.

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По словам военнослужащего, ему дали лист бумаги, на котором было написано про якобы бесполезные штурмы и плохое снабжение российской армии. Если видео получилось плохим, то Раидина и других пленных избивали.

«И ты слышишь, как твоих товарищей бьют, потому что ты видео коряво снял», — рассказал военнослужащий.

По словам Раидина, пленных заставляли учить текст наизусть, чтобы признание выглядело естественно. Если не получалось, сотрудники СБУ переходили к угрозам.

«Сотрудник СБУ рядом с автоматом стоял и злился: „Ты меня бесишь, ты бесполезный, по-моему, ты жить не хочешь“», — рассказал свою историю россиянин.

Ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста заинтересовался книгой о преступлениях украинской власти.

Книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)» написали председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин и член Общественной палаты России Максим Григорьев. Члены МККК попросили передать им издание для изучения, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.