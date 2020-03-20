США решили нефтяной вопрос. России стоит ждать санкций?

Правительство США решило наложить санкции на Россию для того, чтобы разрешить сложную обстановку в связи с резким падением цен за нефтяные баррели.

Как написала «Газета.ru» со ссылкой на WSJ, пока американцы не придумали, касательно чего конкретно будут вводиться ограничительные меры. Предполагается, что санкции заставят Саудовскую Аравию стабилизировать стоимость черного золота.

Также администрация американского президента Дональда Трампа пришла к тому, что у нее есть возможность повлиять на нефтяные цены через дипломатические каналы, включая Госдепартамент и Совет национальной безопасности.

Цены на энергоноситель подскочили после неудачных переговоров, которые прошли 6 марта между странами ОПЕК+. Они не смогли договориться о сокращении добычи в условиях появления серьезных излишек черного золота на рынке из-за коронавируса. Россия не согласилась взять на себя треть общего объема сокращения добычи в странах ОПЕК+.

При этом Саудовская Аравия после срыва сделки планирует нарастить добычу нефти с 9,7 до 10-12 миллионов баррелей в сутки для ценового давления на других участников ОПЕК+, в том числе и на Россию.