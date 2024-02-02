02 февраля 2024, 00:54
«Стоит ли провоцировать Россию?» Британский актер раскритиковал военные планы Лондона
Актер Рассел Брэнд: власти Британии готовят население к войне с Россией
Власти Великобритании готовят население к войне с Россией. Об этом заявил актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону на Youtube.
«Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно. А стоит ли нам вообще провоцировать Россию на войну? У нее ведь есть ядерное оружие!» — заявил актер.
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Он напомнил, что у страны есть ядерное оружие. Брэнд выразил сомнения, в том, что Украина непременно должна вступить в НАТО и в том, что Североатлантический альянс в принципе нужен Западу.
Год назад, в январе 2023 года, Рассел Бренд заявил, что западные страны поддерживают нацистский режим на Украине.
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