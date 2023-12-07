Мир

07 декабря 2023, 20:03

Стоимость SpaceX Илона Маска раскрыли в США

Bloomberg: компанию Илона Маска оценили в 175 миллиардов доллара

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Бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск начал переговоры о продаже ее небольшой доли. Инвесторы оценили компанию в 175 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Долю компании, выставленной на продажу, оценили в 500–750 миллионов долларов. А стоимость одной акции — около 95 долларов.

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Инвесторы еще летом предложили Илону Маску продать часть акций SpaceX. Тогда стоимость компании оценили ниже — в 150 миллиардов долларов. В SpaceX не прокомментировали информацию о ведении переговоров.

По информации агентства, текущая оценка SpaceX позволяет ей занять место среди 75 самых дорогих корпораций мира — таких, как T-Mobile USA (рыночная капитализация — 179 миллиардов долларов), Nike (177 миллиардов долларов) и China Mobile (176 миллиардов долларов).

Ранее инвесторы оценили компанию X, также принадлежащую Маску (бывшая социальная сеть Twitter). По данным аналитиков, корпорация стоит 19 миллиардов долларов.

Twitter

SpaceX

Илон Маск

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