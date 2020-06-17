    17 июня 2020, 18:33

    Стоимость скоростной железной дороги Rail Baltica выросла почти в 2 раза

    Ольга Ломакина

    Строительство скоростной железной дороги Rail Baltica, которая свяжет Германию с Прибалтикой в обход РФ, подорожало с 4,648 миллиарда евро до семи миллиардов. Это показала аудиторская проверка. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    «По данным Европейской ревизионной палаты, реальные затраты составят не первоначально прогнозируемые 4,648 миллиарда евро или пересмотренные прогнозы в размере 5,8 миллиарда евро, которые в настоящее время выделяются на проект, а семь миллиардов евро, и есть риск, что эти расходы увеличатся в будущем», — заявил представитель Европейской ревизионной палаты Люк Тоэн.

    Также в ходе проверки выявили экономическую неустойчивость проекта, поскольку по коридору Север-Юг движение осуществляется в основном на автомобилях или же морскими перевозками. А вот железнодорожный транспорт ходит не так часто.

    «Чтобы проект был экономически устойчивым, он должен представлять собой смешанную пассажиро-грузовую линию. Чтобы проект окупился в долгосрочной перспективе, плотность движения должна быть выше. Может быть, странам Балтии нужна линия не для скоростных поездов, а для обычных поездов, которая будет дешевле и более подходящей», — заявил Люк Тоэн.