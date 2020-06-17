Стоимость скоростной железной дороги Rail Baltica выросла почти в 2 раза

«По данным Европейской ревизионной палаты, реальные затраты составят не первоначально прогнозируемые 4,648 миллиарда евро или пересмотренные прогнозы в размере 5,8 миллиарда евро, которые в настоящее время выделяются на проект, а семь миллиардов евро, и есть риск, что эти расходы увеличатся в будущем», — заявил представитель Европейской ревизионной палаты Люк Тоэн.

Также в ходе проверки выявили экономическую неустойчивость проекта, поскольку по коридору Север-Юг движение осуществляется в основном на автомобилях или же морскими перевозками. А вот железнодорожный транспорт ходит не так часто.

«Чтобы проект был экономически устойчивым, он должен представлять собой смешанную пассажиро-грузовую линию. Чтобы проект окупился в долгосрочной перспективе, плотность движения должна быть выше. Может быть, странам Балтии нужна линия не для скоростных поездов, а для обычных поездов, которая будет дешевле и более подходящей», — заявил Люк Тоэн.