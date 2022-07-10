Стоимость полученного ЕС азербайджанского газа оценили в €2,1 млрд

Евросоюз потратил за закупку азербайджанского газа 2,1 миллиарда евро. Такая сумма ушла на голубое топливо в первом квартале 2022 года, сообщила Еврокомиссия в своем квартальном отчете по ситуации на европейском газовом рынке.

Согласно документу, за первые месяцы года Евросоюз потратил за закупку газа порядка 78 миллиардов евро. На российский газ пришлось 26,5 миллиарда евро, уточнил «Интерфакс». Еще 19,2 миллиарда евро из этой суммы ушло на импорт норвежского газа. На поставки из Алжира и Ливии потратили 5,4 миллиарда, а 2,1 миллиарда отдали Азербайджану.

Как отметили составители отчета, в первом квартале 2022 года доля поставок газа по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) из Азербайджана составила 2,5% от общего объема импорта. В 2021 году значение находилось на отметке 1,2%.

«TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — пояснили в ЕК.

Поставки азербайджанского газа странам Евросоюза начались 31 декабря 2020 года. Голубое топливо по Трансадриатическому газопроводу поступает в Италию, Грецию и Болгарию.