Стоимость нефти уверенно выросла по итогам первых торгов недели

Первые торги рабочей недели завершились заметным ростом стоимости фьючерсов нефти. Марки нефти Brent и WTI выросли в цене за баррель на 8,3% и 14,8% соответственно.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты окончания работы торговых площадок.

Июльский фьючерс на Brent вырос до 28,02 доллара за баррель, июньский фьючерс WTI подорожал до 21,38 доллара.

После вступления 1 мая в силу соглашения ОПЕК+, нефть марки Brent с поставкой в июле стала дороже на 1,66% до 26,93 доллара. Июньские фьючерсы на марку WTI увеличились на 3,93% до 19,58 доллара за баррель.