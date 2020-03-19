Стоимость нефти Brent выросла более чем на 11%

Майские предварительные сделки на куплю-продажу нефти марки Brent на лондонской бирже ICE показали повышение цены продукта на 11,25%.

Сейчас цена составила 27,68 доллара за баррель, сообщил ТАСС со ссылкой на данные биржевого холдинга. Стоимость нефти американского WTI увеличивается на 22,7% и сейчас составляет 25,56 доллара.

На фоне увеличения цен на черное золото плавно снижается курс долларовой валюты по отношению к евро. На Московской бирже стоимость рубля поднялась на 1,76% (79,45 рубля). Курс евро снижается на 3,17% — до 85,53 рубля.

Ранее из-за пандемии 2019-nCoV и срыва нефтяной сделки ОПЕК+ рубль сильно упал по отношению к доллару. По мнению экспертов, такая ситуация продлится, пока не пройдет вспышка нового коронавируса и не будет заключена новая сделка ОПЕК+ между Россией и Саудовской Аравией.