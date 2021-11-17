В Европе вновь резко подскочили цены на газ. Эксперты связывают это с решением немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2». Читатели британского портала Express обсудили материал о повышении стоимости топлива. Они отметили, что кризисная ситуация в Европе не может не сказаться и на Великобритании.

Мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что подобные действия немецкого регулятора — просто вопросы бюрократии, которые вскоре будут решены. Другие же уверены, что все это результат политической игры.

«Мне кажется, было навязано американцами и НАТО. Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию», — порассуждал один из пользователей. Другой написал, что политики всегда в своем репертуаре.

«А вас в Евросоюзе кто-то заставлял покупать газ у России? Лично Путин, может быть? Или все-таки признаете, что это выгодно и надежно», — возмутился еще один пользователь. Некоторые пошутили на тему того, что вскоре в Европе начнут обвинять во всем Англию и Brexit.

Во вторник, 16 ноября, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Регулятор заявил, что сначала нужно привести проект в полное соответствие нормам немецкого права. Таким образом, немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Только после этого появится возможность заново собрать и подать в Германию все документы, которые нужны для сертификации.