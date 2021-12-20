Стоимость газа в Европе за день выросла более чем на 7%

Биржевая стоимость газа в Европе по итогам торгов превысила 1700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла на пике отметки 1758 долларов за тысячу кубометров. После этого стоимость газа опустилась до 1675 долларов.

К моменту закрытия торгов последний фьючерс торговался по 1723,4 доллара. Такая цена оказалась на 7,7% выше расчетной стоимости пятницы. Речь идет о сумме 1600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стоимость газа преодолевала отметку 1700 долларов 16 декабря. Тогда повышение цены началось после появления информации о том, что «Газпром» не забронировал на 17 декабря мощности газопровода Ямал — Европа. Еще одной причиной стали сообщения о «Северном потоке — 2». Отмечалось, что в первой половине 2022 года решение по сертификации трубопровода принимать не будут.

Компания «Газпром» на вторник, 20 декабря, все еще не выкупила транзитных мощностей. Но забронировать их можно во время ночной сессии.