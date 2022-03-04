Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе третий день подряд обновляет исторический рекорд. Цена за тысячу кубометров достигла 2400 долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Это выше, чем максимальный показатель цены на газовые фьючерсы, которые были накануне. Сутки назад кубометр голубого топлива стоил 2270 долларов. Всего с начала торгов цена на газ выросла более чем на 31%.

Президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что стоимость газа в Европе к следующей зиме поднимется до трех тысяч долларов за тысячу кубометров, если Евросоюз полностью откажется от российского газа.

Стоимость энергоносителей в Европе повышается с каждым днем после начала специальной военной операции России на Украине.