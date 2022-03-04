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    04 марта 2022, 19:11

    Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический рекорд

    Стоимость газа в Европе поднялась до 2400 долларов за тысячу кубометров

    Максим Зинкин

    Цена на газ в Европе третий день подряд обновляет исторический рекорд. Цена за тысячу кубометров достигла 2400 долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический рекорд

    Это выше, чем максимальный показатель цены на газовые фьючерсы, которые были накануне. Сутки назад кубометр голубого топлива стоил 2270 долларов. Всего с начала торгов цена на газ выросла более чем на 31%.

    Президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что стоимость газа в Европе к следующей зиме поднимется до трех тысяч долларов за тысячу кубометров, если Евросоюз полностью откажется от российского газа.

    Стоимость энергоносителей в Европе повышается с каждым днем после начала специальной военной операции России на Украине.