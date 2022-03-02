Стоимость газа в Европе превысила 2199 долларов за тысячу «кубов»

Биржевая стоимость газа в Европе уверенно растет после введения санкционных ограничений против российской банковской и финансовой систем и сейчас составляет 2199 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Накануне стоимость газа в Европе торговалась в пределах роста 15%, превысив 1600 долларов, во вторник контракт закрылся на уровне 1420 долларов за тысячу кубометров.

Российская газовая компания «Газпром» сообщила, что из европейских хранилищ полностью выкачан весь газ, запасенный летом 2021 года, использованы все 47 миллиардов «кубов».

Энергетики полагают, что для восполнения потребности в газе следующей зимой необходимо закачать такой объем, который никогда ранее не закачивался. В настоящий момент европейцы могут использовать лишь тот газ, который закачивался в хранилища летом 2020 года и ранее.

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что к зиме 2023 года Евросоюз обеспечит свои нужды в газе в полной мере.