    03 марта 2020, 14:12

    Стоимость газа для Болгарии уменьшилась на 40%

    Ольга Ситникова

    Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что российская компания «Газпром» на 40% снизила цены на газ для республики. Об этом сообщил ТАСС.

    «Газпром» сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%», — отметил Борисов.

    По информации сайта RT, премьер посчитал снижение цены подарком к 142-й годовщине освобождения страны в Русско-турецкой войне. Ее отмечают 3 марта.

    «Газпром» подтвердил факт соглашения.