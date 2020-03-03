Стоимость газа для Болгарии уменьшилась на 40%

«Газпром» сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%», — отметил Борисов.

По информации сайта RT, премьер посчитал снижение цены подарком к 142-й годовщине освобождения страны в Русско-турецкой войне. Ее отмечают 3 марта.

«Газпром» подтвердил факт соглашения.