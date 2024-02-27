Мир 27 февраля 2024, 16:39 Стоимость биткоина взлетела до 57 тысяч долларов Стоимость биткоина впервые с 1 декабря 2021 года превысила $57 тысяч Unsplash

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Стоимость электронной валюты биткоин поднялась до 57,4 тысячи долларов в ходе торговой сессии во вторник. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 15:45 по московскому времени биткоин вырос в цене на 11,6%. В прошлый раз стоимость биткоина поднялась до 57 тысяч еще 1 декабря 2021 года.

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Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты, которая основана на технологии блокчейна. Каждый участник системы может эмитировать валюту, для этого необходимо создавать новые блоки в рамках биткоина.

В настоящее время эмиссия биткоина сократилась естественным образом, поскольку большую часть блоков валюты уже «добыли».

Ранее заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты в роли расчетной единицы в стране. Она объяснила, что инвестиции в цифровые деньги несут за собой риски из-за высокой волатильности.