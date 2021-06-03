Застрявшим в Турции пассажирам Pegasus Airlines компенсируют стоимость билетов

Пассажиры авиакомпании Pegasus Airlines не смогли улететь из Турции. В аэропорту Стамбула застряли сотни человек. Перевозчик готов возместить полную стоимость билетов на отмененные рейсы.

Представитель авиакомпании напомнил ТАСС, что у пассажиров есть право на компенсацию в подобных ситуациях.

«В случае отмены рейсы пассажиры имеют право направить запрос на полное возмещение стоимости авиабилета», — подчеркнул он.

В Pegasus Airlines добавили, что в настоящий момент купить билеты на рейсы Турция — Россия «можно только с 22 июня». Означает ли это отмену всех полетов вплоть до указанного числа, перевозчик не уточнил.

Недовольны работой авиакомпании и турки. Один из пассажиров заявил в Сети, что «из-за халатности Pegasus Airlines» пропустил рейс на Измир. В итоге ему пришлось покупать билет на следующий самолет, переплатив приличную сумму.

Ранее стало известно, что в Стамбуле застряли российские туристы. В аэропорту им пришлось провести несколько часов. Рейс должен был вылететь утром 2 июня, но самолет в небо так и не поднялся.