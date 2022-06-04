Стоимость бензина в США вновь пробила верхнюю планку

Стоимость бензина в США вновь обновила исторический максимум. Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас один галлон — 3,785 литра — в среднем продают за 4,81 доллара. По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, за время президентства текущего американского лидера Джозефа Байдена цена на топливо выросла в два раза. Такой вывод сделали на основе анализа цен более чем на 60 тыс. АЗС в Штатах.

Представители автомобильной ассоциации США сообщили, что утром 4 июня средняя стоимость галлона бензина марки Regular, который соответствует бензину АИ-92 в России, достигла отметки 4,819 доллара. Днем ранее этот показатель составлял 4,761 доллара. При этом на первой неделе после инаугурации Байдена стоимость галлона бензина равнялась 2,39 доллара.

Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 6,297 доллара.