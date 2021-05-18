Стоимость бензина в США стала рекордно высокой после вывода из работы Colonial Pipeline

Стоимость бензина в Штатах остается на рекордно высоких уровнях за последние годы. Такие показатели зафиксированы после кибератаки на компанию — оператора трубопровода Colonial Pipeline. Об этом сообщила некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА).

«Средняя стоимость бензина на национальном уровне остается наиболее высокой за последние шесть лет и составляет 3,04 доллара (за галлон — 3,785 литра)», — говорится в сообщении на сайте организации.

Эксперты ожидали, что цены на бензин вырастут до примерно трех долларов за галлон по мере приближения Дня поминовения, который в этом году выпадает на 31 мая. В этом время в США начинается сезон отпусков. Однако специалисты констатировали, что цены на топливо увеличились за несколько недель до этого из-за приостановки работы Colonial Pipeline.

На этой неделе в штатах на юго-востоке страны все еще остались трудности из-за ограниченных поставок топлива.

«За минувшие выходные цены начали приходить в норму, однако по мере приближения Дня поминовения они будут колебаться на высоких показателях, — отметила представитель пресс-службы ААА Джанет Макги.

Она заявила, что этот летний сезон будет дорогим для автомобилистов.

Colonial Pipelinе сообщила 7 мая о том, что ее серверы атаковали с помощью вируса-вымогателя. Вредоносное ПО, попадая в компьютерную систему, временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатить хакерам определенную сумму денег.

Трубопровод Colonial Pipeline идет из Техаса в Нью-Джерси. По нему транспортируется около 45% топлива, которое потребляют на Восточном побережье США. Из-за остановки работы компании в части штатах на востоке страны ощущалась нехватка горючего, цены на бензин выросли в разы. Компания вернулась к нормальной работе только в конце прошлой недели.