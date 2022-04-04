Стоимость акций Twitter выросла на 25% после заявления Илона Маска

Американский предприниматель Илон Маск владеет 73,5 миллиона акций соцсети Twitter. Он сообщил об этом Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. После этого котировка ценной бумаги выросла, написал ТАСС.

Маску принадлежит почти 10% акций Twitter. Возможно, это наибольший объем ценных бумаг соцсети, которым владеет один человек.

Информация благотворно отразилась на стоимости акций. Их курс на биржевом аукционе вырос на 25%.

Маск направил данные об имеющихся у него активах в SEC США для расчета налога Это необходимая процедура для жителей Америки.