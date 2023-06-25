Мир 25 июня 2023, 15:47 Сто тысяч единиц оружия добровольно сдали в Сербии с мая Президент Вучич: с 8 мая сербы добровольно сдали сто тысяч единиц оружия РИА «Новости»

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Граждане Сербии с 8 мая добровольно сдали властям порядка 100 тысяч единиц оружия и около четырех миллионов патронов. Об этом в эфире телеканала Pink сообщил президент республики Александр Вучич.

«На данный момент мы собрали около 100 тысяч стволов и минно-взрывных приспособлений, а также четыре миллиона патронов», — сказал он.

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Вучич напомнил, что акция по добровольной сдаче оружия, стартовавшая в Сербии с 8 мая, завершится 30 июня.

«Больше продления срока не будет. Прошу всех добровольно сдать незарегистрированное оружие, проверки станут очень суровыми», — добавил он.

МВД Сербии сообщало, что сдавшие незаконное оружие не понесут ответственности в случае добровольного отказа от его хранения.

Власти республики пошли на такой шаг после происшествия со стрельбой в городе Младеновац 5 мая, когда 21-летний парень из автомата открыл стрельбу по группе молодых людей. Скончались восемь человек и еще 13 получили ранения.