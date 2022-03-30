Сто грузовиков остановили движение в испанском Кадисе в рамках протеста

Караван из 100 грузовиков остановил движение в городе Кадис на юго-западе Испании. Таким образом водители решили выразить свое недовольство в связи с ростом цен на бензин. Об этом сообщил RT со ссылкой на газету El Mundo.

Грузовики направляются по главным улицам города. Они едут в одном направлении, занимая таким образом обе полосы движения. Водители управляют грузовиками медленно. Они издают звуковые сигналы везде, кроме участка, где находится больница Пуэрта-дель-Мар.