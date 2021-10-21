Стюардессы итальянской авиакомпании разделись в знак протеста

Бортпроводницы итальянской авиакомпании Alitalia провели акцию протеста на Капитолийском холме в центре Рима. Около 30 девушек одновременно сняли форму, оставшись в ночных рубашках, сообщила радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на il Messaggero.

Таким образом стюардессы выразили протест против ситуации, сложившейся вокруг компании. Alitalia была ликвидирована в середине октября, вместо нее образовалась авиакомпания ITA (Italia Trasporto Aereo). При этом из 10 тысяч сотрудников Alitalia в новую компанию наняли всего 2,8 тысячи человек, остальные потеряли работу.