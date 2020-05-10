Стюардессам разрешили не носить обувь на каблуках. Но пока только в Японии

«Мы приняли это решение, чтобы создать подходящую рабочую обстановку для наших сотрудниц», — заявили представители перевозчика All Nippon Airways.

При этом, как отмечают в авиакомпании, новое правило по-прежнему не распространяется на кроссовки, кеды и сандалии. В такой обуви стюардесс на борт не пустят.

Решение об отмене каблуков для сотрудниц авиаперевозчики приняли на фоне японского общественного движения #KuToo — оно было создано по аналогии с акцией #MeToo, где женщины выступают против сексуального насилия. Посыл в #KuToo (от японского — обувь и агония — прим. ред.) — отменить обязательное требование некоторых работодателей носить сотрудницам каблуки.

В последние годы работники в Японии начали все чаще заявлять о своих правах и нарушениях со стороны начальства. В стране появилось еще одно движение против «Mata hara» — это когда на работе несправедливо относятся к беременным или родившим женщинам. Их часто нагружают работой больше, чем других — для того, чтобы женщины уволились и не нарушали рабочий процесс.