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    06 июля 2022, 15:20

    Стивена Баркли назначили на должность главы Минздрава Великобритании

    Оксана Лавнюженко

    Британский политик, член Консервативной партии Великобритании Стивен Баркли получил должность главы Минздрава Великобритании. Он сменил на этом посту Саджида Джавида, который подал в отставку 5 июля, написало издание The Telegraph.

    Министра финансов Риши Сунака, который также покинул свой пост, может заменить нынешний министр образования Надхим Захави, сообщило ИА НСН.

    Саджид Джавид и Риши Сунак подали в отставку во вторник, 5 июля, по причине того, что «правительство требует изменений».