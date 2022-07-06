Стивена Баркли назначили на должность главы Минздрава Великобритании

Британский политик, член Консервативной партии Великобритании Стивен Баркли получил должность главы Минздрава Великобритании. Он сменил на этом посту Саджида Джавида, который подал в отставку 5 июля, написало издание The Telegraph.

Министра финансов Риши Сунака, который также покинул свой пост, может заменить нынешний министр образования Надхим Захави, сообщило ИА НСН.

Саджид Джавид и Риши Сунак подали в отставку во вторник, 5 июля, по причине того, что «правительство требует изменений».