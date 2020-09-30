Стивен Содерберг собрал звезд кино в новом криминальном триллере

Американский режиссер и сценарист Стивен Содерберг начал снимать новый фильм No Sudden move («Без резких движений») для HBO Max. В нем примут участие многие звезды Голливуда.

Зрителям покажут криминальный Детройт 1955 года, где несколько мелких преступников нанимают для кражи обычного, казалось, документа. Они терпят сокрушительную неудачу и теперь намерены разобраться, кто дал им это задание и зачем.

Как сообщил Dеаdlinе, в криминальном триллере появятся Бенисио Дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Брендан Фрэйзер, Дон Чидл, Эми Саймец, Рэй Лиотта, Ноа Джуп, Билл Дьюк, Фрэнки Шоу и Джулия Фокс. Автором сценария выступил Эд Соломон.

«Последний раз, когда я снимал в Детройте фильм по прекрасному сценарию и с чудесным актерским составом („Вне поле зрения“ (1998) — ред.), все получилось просто отлично, и сейчас я весь в предвкушении», — рассказал Содерберг.

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