Стивен Сигал заинтересовался дальневосточным гектаром

Голливудский актер Стивен Сигал хотел бы приобрести землю в Бурятии по программе «Дальневосточный гектар». Об этом он сообщил во время недельного посещения региона.

«Я знаю, что в России существует программа „Дальневосточный гектар“, возможно, я воспользуюсь этим», — приводит слова Стивена Сигала пресс-служба правительства Бурятии.

Актер добавил, что он хотел бы защищать Байкал и обучать детей боевым искусствам.

Во время визита в Бурятию Сигал познакомился с культурными обычаями и традициями региона, побывал на Байкале и в буддистском монастыре-дацане «Хамбын Хурэ». Актер признался, что остался под большим впечатлением и пообещал приехать еще.

Ранее стало известно, что программу «Дальневосточный гектар» распространят на Арктические земли. Так правительства северных регионов планируют бороться с оттоком населения. Землю можно получить на пять лет, а затем оформить в собственность или взять в аренду на 49 лет. На участке можно построить дом, ферму, вести бизнес или заниматься сельским хозяйством.