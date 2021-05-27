Стивен Сигал вступит в российскую партию

Американский актер Стивен Сигал захотел вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду». Его примут в ряды эсеров в субботу, 29 мая. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе политического объединения.

«В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии „За правду“, теперь вместе с командой [сопредседателя партии] Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — приводит агентство слова собеседника.

В СР уточнили, что актер будет заниматься вопросами экологии и «особенно борьбой против загрязнения природы». В Госдуму он баллотироваться не сможет из-за американского гражданства.

В прошлом году Стивен Сигал побывал в Крыму и возглавил федеральный экологический проект, основной задачей которого является —сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды. После этого президент России Владимир поблагодарил голливудского актера — Сигал принял участие в программе восстановления популяции байкальского омуля.

В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. Путин вручил ему паспорт лично.