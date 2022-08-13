Американский киноактер Стивен Сигал назвал Россию своим домом. Он заявил это в эфире телеканала «Россия-1».

Актер с российским гражданством посетил передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ведущий спросил у Сигала, почему тот продолжает приезжать в Россию, в то время, как многие отечественные артисты свою страну, наоборот, покинули.

«Потому что я — русский. Это мой дом», — заявил он.

До этого Стивен Сигал раскритиковал американский телеканал CNN за распространение лжи о взрыве в украинском СИЗО. В эфире российского телевидения он рассказал, как сам побывал на развалинах изолятора, в котором содержались пленные. Он лично убедился, что удар нанесли американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

Владимир Соловьев ранее сообщил, что Стивен Сигал приехал в Донбасс, где встретился с пленными «Азова»*, а также с морпехами из 36-й бригады ВСУ. Он пообщался с членами Вооруженных сил Украины, а также «задал им неудобные вопросы», добавил ведущий.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.