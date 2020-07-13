Стивен Кинг за 3 доллара продал известным режиссерам права на экранизацию своих новелл
Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника If it bleeds, который вышел в апреле 2020 года. Каждая работа обошлась режиссерам по одному доллару, пишет Deadline.
Права на произведение «Телефон мистера Харригана» (Mr. Harrigan’s phone) приобрели режиссер Джон Ли Хэнкок и продюсер Райан Мерфи. История о дружбе ребенка с покойным соседом появится на платформе Netflix.
По информации издания, режиссер Бен Стиллер купил права на экранизацию «Крысы» (Rat). Эта новелла рассказывает о писателе, решившимся на жуткую сделку с крысой. Стиллер не только срежиссирует проект, но и сыграет главную роль в фильме.
Третьим произведением Кинга займется Даррен Аронофски. Он экранизирует «Жизнь Чака» (The life of Chuck), которая повествует о человеке с опухолью мозга.
В сборнике было еще одна новелла под названием «Пусть истекает кровью» (Let it bleed). Но права на ее пока еще никто не приобрел. Издание отмечает, что купить их планирует телесеть HBO.