Стивен Кинг за 3 доллара продал известным режиссерам права на экранизацию своих новелл

Трем режиссерам посчастливилось приобрести за копейки права на экранизацию новелл Стивена Кинга. Писатель продал разрешения на свои работы всего за три доллара.

Кинг продал права на экранизацию трех новелл из сборника If it bleeds, который вышел в апреле 2020 года. Каждая работа обошлась режиссерам по одному доллару, пишет Deadline.

Права на произведение «Телефон мистера Харригана» (Mr. Harrigan’s phone) приобрели режиссер Джон Ли Хэнкок и продюсер Райан Мерфи. История о дружбе ребенка с покойным соседом появится на платформе Netflix.

По информации издания, режиссер Бен Стиллер купил права на экранизацию «Крысы» (Rat). Эта новелла рассказывает о писателе, решившимся на жуткую сделку с крысой. Стиллер не только срежиссирует проект, но и сыграет главную роль в фильме.

Третьим произведением Кинга займется Даррен Аронофски. Он экранизирует «Жизнь Чака» (The life of Chuck), которая повествует о человеке с опухолью мозга.

В сборнике было еще одна новелла под названием «Пусть истекает кровью» (Let it bleed). Но права на ее пока еще никто не приобрел. Издание отмечает, что купить их планирует телесеть HBO.