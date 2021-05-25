Стивен Кинг поделился подробностями ссоры с Джоан Роулинг

Писатель Стивен Кинг рассказал, что его коллега Джоан Роулинг разозлилась на него после того, как он встал на защиту трансгендерных людей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, ссора между писателями возникла летом 2020 года.

«Она думает, что транс-женщины опасны или что они почему-то не женщины, или какая-то у нее еще там проблема с этим. Например, мысль о том, что кто-то, „маскирующийся“ под женщину, собирается напасть на „настоящую“ в туалете — если Роулинг верит во все это, у нее есть право на свое мнение», — заметил Кинг.

По его словам, автор поттерианы заблокировала его в соцсети Twitter, разозлившись на мнение Кинга относительно трансгендерных людей.