Стрингеров видеоагентства Ruptly задержали в Минске. Они не выходят на связь уже 10 часов

Минские правоохранители задержали двух стрингеров, сотрудничавших с видеоагентством Ruptlу. Они снимали проведение голосования на выборах президента Белоруссии.

Оба стрингера не выходят на связь уже более 10 часов, сообщил RT. По данным видеоагентства, задержанные сейчас находятся в одном из минских РУВД.

Ранее председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что в Белоруссии оппозиционеры устраивают провокации. По ее словам, эти люди специально создают очереди на избирательных участках. Несмотря на это, продлевать период голосования не будут.

Выборы нового президента стартовали в Белоруссии утром 9 августа. Уже к полудню явка избирателей превысила 50%, исходя из чего выборы признали состоявшимися. К 18:00 свои голоса отдали уже 79% граждан страны.

Всего на пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая Лукашенко. Избирательные участки закроются ровно в 20:00. После этого представили комиссии приступят к подсчету голосов.

Во время выборов в Минске задержали журналистов телеканала «Дождь». Причиной стало отсутствие аккредитации. После задержания в Союзе журналистов России (СЖР) потребовали, чтобы белорусские власти объяснили свои действия.