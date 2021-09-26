«Талибан»* запретил афганцам брить бороды и делать стильные прически

Движение «Талибан»* запретило запретило стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо талибов*.

Должностные лица министерства исламской ориентации встретились с представителями мужских парикмахерских в городе Лашкаргах. Они рекомендовали специалистам не делать своим клиентам укладки волос и не брить бороды, а также не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны.

Ранее местные СМИ сообщили, что талибы* упразднили в Афганистане министерство по делам женщин. Вместо него в стране создали министерство исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). На здании ведомства уже изменили вывеску с названием.

Талибы* предостерегли своих боевиков в Афганистане от посещения туристических достопримечательностей. Им запретили делать там селфи и публиковать их в социальных сетях, потому что так они наносят ущерб статусу организации. Кроме того, фотографии с лидерами «Талибана»* могут выдать информацию о местонахождении и деятельности членов группы.

Талибам* также велели внимательнее относиться к своему внешнему виду — одежде, бородам и волосам. Министр обороны Мавлави Мохаммад Якуб призвал боевикам привести их в соответствие с законами ислама.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.