Стилист Лисовец назвал жилетку на голое тело у Зеленской солидным нарядом

«Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности. Другое дело, что в головах у людей, которые видят в этом какие-то отходы от „канонов“…» — рассказал он.

«Очень хорошо выглядела»: специалист по этикету оценила жилетку на голое тело у Зеленской Подробнее

По мнению Лисовца, сейчас в моде «время свободы». Одежда потеряла официоз. А значит, в выборе костюма стоит ориентироваться только на свой вкус. Теперь не нужно подбирать одежду для каждого случая.

Стилист понимает, что жизнь у первых леди несколько другая. При этом он предложил оглянуться на пять назад и вспомнить, какими были их наряды. Лисовец отметил, что образы меняются так же, как и весь мир. Поэтому не нужно жить прошлым.

Ранее Зеленская выложила в Сеть снимок с обеда первых леди. На мероприятие она пришла в голубом костюме-тройке и жилете на голое тело. Многие пользователи соцсети раскритиковали супругу президента.