Стилист Лисовец назвал жилетку на голое тело у Зеленской солидным нарядом
«Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности. Другое дело, что в головах у людей, которые видят в этом какие-то отходы от „канонов“…» — рассказал он.
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По мнению Лисовца, сейчас в моде «время свободы». Одежда потеряла официоз. А значит, в выборе костюма стоит ориентироваться только на свой вкус. Теперь не нужно подбирать одежду для каждого случая.
Стилист понимает, что жизнь у первых леди несколько другая. При этом он предложил оглянуться на пять назад и вспомнить, какими были их наряды. Лисовец отметил, что образы меняются так же, как и весь мир. Поэтому не нужно жить прошлым.
Ранее Зеленская выложила в Сеть снимок с обеда первых леди. На мероприятие она пришла в голубом костюме-тройке и жилете на голое тело. Многие пользователи соцсети раскритиковали супругу президента.