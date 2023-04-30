Мир 30 апреля 2023, 18:22 «Стервятники перешли моральные границы». Митинг в защиту русской школы прошел около посольства Польши Митинг после силового захвата русской школы прошел около посольства Польши в Москве

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Протестный митинг после силового захвата полицейскими русской школы при посольстве России в Варшаве состоялся напротив посольства Польши в Москве. Собравшиеся держали в руках плакаты с требованием к властям соседней страны не трогать учебное заведение, а также с призывами к защите русского языка.

Организатором протестной акции стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

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«Мы видим, как стервятники со всей Европы обосновались именно в Варшаве, в Польше. Для них уже нет границ. Не только физических, географических, но и моральную границу в последние дни они тоже переступили», — заявил политик в ходе своего выступления.

В своем Telegram-канале Чернышов добавил, что участники акции требовали защитить русскую школу и ее учеников.

«Польша сегодня является разжигателем ненависти, которая витринно продает русофобию США и НАТО. Закрытие школы нарушает права российских граждан на образование и вызывает серьезное беспокойство», — написал депутат.

Захват русской школы при посольстве России сотрудники полиции и представители мэрии Варшавы провели в минувшую субботу, 29 апреля. Они силой сломали калитку, а после прохода на территорию заблокировали ворота.

Посол России Сергей Андреев заявил, что дипломаты решили не нагнетать обстановку и согласились вывезти имущество из здания. Он добавил, что школьники вернутся к учебе 10 мая, но уже в новом помещении, куда доставят вещи.

Законность решения властей Польши об изъятии здания проверят российские следователи. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.