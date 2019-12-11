Стерлигов заявил, что британские спецслужбы используют Грету Тунберг

«Это специальная идеологическая кампания, направленная на то, чтобы люди делали неправильные выводы. Все понимают, что происходит катастрофа: вода уходит, пчелы дохнут, и мы скоро все передохнем. Вот эту волну понимания научно-технического прогресса пытается взять в свои руки Лондонское королевское общество», — заявил предприниматель.

Он добавил, что экоактивистка — игрушка Запада, которая не понимает, что говорит.

«Девочка говорит очевидные вещи: „Смотрите, вы загубили природу“. И тут же делает неправильные выводы в виде борьбы с глобальным потеплением», — заявил Стерлигов.

Также бизнесмен уверен, что британские спецслужбы «пошло используют» 16-летнюю шведку. Он считает, что таким образом они пытаются вызвать волну возмущения и создать всемирную «системную оппозицию». При этом продолжая губить планету. Стерлигов не согласился с решением американского журнала Time, который присвоил Грете Тунберг звание «Человек года».

Главный редактор издания объяснил выбор тем, что юная экоактивистка появилась буквально из ниоткуда и смогла возглавить целое мировое движение.