Мир 01 сентября 2023, 22:17 Стереть с лица Земли за шесть минут. Британцев напугала новая ракета России Express: ракета ВС России «Сармат» способна уничтожить Лондон за шесть минут РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» может стереть с лица Земли Лондон за шесть минут. Об этом обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули написал в своей статье.

«Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», — указал автор материала. Речь идет о стратегическом комплексе «Сармат».

Реклама

Таким образом, как считает Дули, российский лидер послал Западу пугающее ядерное предупреждение.

Днем 1 сентября руководитель Роскосмоса Юрий Борисов в ходе марафона «Поделись своим знанием» сообщил, что расчет стратегического ракетного комплекса «Сармат» начал боевое дежурство.

Одной из главных достоинств «Сармата» является увеличенная дальность полета. Как ранее говорил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, предшественник этого комплекса — «Воевода» — мог лететь на 12 тысяч километров, тогда как ракеты «Сармат» могут преодолеть расстояние в 16 тысяч километров.