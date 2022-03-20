«Запах пороха и дыма». Появилось видео из обстрелянного нацистами села Степное в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли село Степное в Донецкой народной республики. Телеканал «Звезда» показал видео с места событий.

Журналисты рассказали, что планировали посетить село для работы над сюжетом, но его обстреляли националисты буквально за час до их визита. Снаряды попали в жилой дом, который загорелся.

Войска Народной милиции ДНР долго не могли занять село, потому что к нему ведет всего одна дорога, которая хорошо простреливается из двухэтажного дома на обочине. Также националисты сумели построить защищенные укрепления.

Ранее сообщалось, что армия ДНР массированной атакой из «Градов» нанесла удар по позициям ВСУ.

Также ранее 20 марта стало известно, что группа российских журналистов попала под артиллерийский обстрел в Мариуполе, но никто не пострадал.