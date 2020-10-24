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    24 октября 2020, 09:10

    Степанакерт снова обстреляли — СМИ

    Анастасия Калинина

    В субботу, 24 октября, в столице Нагорного Карабаха снова прозвучали выстрелы. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия» с места событий. Информации о пострадавших не поступало.
    Степанакерт снова обстреляли — СМИ

    По словам журналиста, утром в городе прозвучала воздушная сирена. После Степанакерт был обстрелян.

    Известно, что в пятницу в населенном пункте была объявлена воздушная тревога, обстрел продолжался в течение получаса. Предположительно, было выпущено около 10 снарядов. В результате повредился газопровод. Причастность к этому подтвердил Баку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов вести переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но при условии, если Армения прекратит огонь. Он также призвал армянскую сторону принять базовые принципы, определенные Францией, Россией и США. Глава государства добавил, что видит, как в будущем в Нагорном Карабахе мирно живут и азербайджанцы, и армяне.

    Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия не планирует вмешиваться в ситуацию с Карабахом с оружием.