По словам журналиста, утром в городе прозвучала воздушная сирена. После Степанакерт был обстрелян.

Известно, что в пятницу в населенном пункте была объявлена воздушная тревога, обстрел продолжался в течение получаса. Предположительно, было выпущено около 10 снарядов. В результате повредился газопровод. Причастность к этому подтвердил Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов вести переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но при условии, если Армения прекратит огонь. Он также призвал армянскую сторону принять базовые принципы, определенные Францией, Россией и США. Глава государства добавил, что видит, как в будущем в Нагорном Карабахе мирно живут и азербайджанцы, и армяне.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия не планирует вмешиваться в ситуацию с Карабахом с оружием.