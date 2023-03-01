Мир 01 марта 2023, 02:04 «Стены никого не спасали». Мединский высмеял решение Финляндии отгородиться от России Мединский высмеял решение Финляндии построить стену на границе с Россией РИА «Новости»

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Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией. По мнению политика, которое он выразил в своем Telegram-канале, стены еще никогда никого не спасали.

Для наглядности бывший министр культуры сравнил происходящее с действиями Швеции, которая тоже пыталась отгородиться от России искусственной стеной.

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«Вот, кажется, только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны. А сегодня новость — стену на границе с РФ стала строить Финляндия. <…> Эх, господа, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали», — написал политик.

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Накануне финская телерадиокомпания Yle сообщила, что финские рабочие начали возводить на границе с Россией ограждение в три километра. Строительство началось в районе пограничного перехода Иматра 27 февраля. Заграждение оснастят системами технического контроля.

В ходе строительства специалистам предстоит выяснить, сможет ли заграждение выдержать зимние температуры и возможные потоки прибывающих россиян.

На первый этап строительства власти Финляндии потратят шесть миллионов евро. Завершить его планируется к концу июня 2023 года.

В июле 2022 года парламент Финляндии принял закон об усилении охраны на границе с Россией. Вопреки запрету Евросоюза страна построит забор на границе протяженностью 1,3 километра на случай экстренной ситуации.