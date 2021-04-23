Стены генконсульства России в Брно облили кетчупом

В ночь на пятницу неизвестные облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства РФ в чешском городе Брно. Об этом сообщил представитель полиции Павел Шваб.

«Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно. Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу», — передал DenikN слова полицейского.

В самом генконсульстве пока никак не прокомментировали произошедшее. По данным сайта, в здании никого не было в тот момент. Площадь испачканной поверхности составляет около метра в высоту и пяти метров в ширину.

Похожий случай произошел 18 апреля. В тот день чешская полиция сообщила о задержании в Праге семи человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России. По словам подозреваемых, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрывах складов боеприпасов в деревне Врбетице. В Чехии считают, что к взрывам причастны российские спецслужбы.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее назвал «убогой и низкой ложью» обвинения Чехии в причастности России. Он заявил, что Прага обострила отношения с Москвой, решившись на дипломатический скандал.