Стену Трампа испытали скалолазами

«У нас были скалолазы и они испытывали разные виды стен. Они не смогли залезть на стену», — заявил Трамп, демонстрируя недавно построенный в Калифорнии участок пограничного заграждения.

Трамп оставил свою подпись на стене у мексиканской границы Подробнее

Глава американского государства добавил, что отличительной особенностью этой стены является ее конструкция, которая позволяет увидеть, что происходит по другую сторону. Сооружение построено из планок, которые стоят отдельно.

Кроме того, Трамп особо отметил теплопоглощающий материал из которого изготовлена стена.

«На этой стене можно жарить яичницу», — пошутил президент.

Трамп приехал в Калифорнию и посетил населенный пункт Отей Меса, расположенный на границе с Мексикой. Там он проинспектировал защитную стену и оставил на одной из планок автограф.

Во время своей предвыборной кампании в 2016 году Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для борьбы с незаконной миграцией.