Стендап российского журналиста на запуске ракет поразил китайцев

Знаменитый стендап (подводку к видеоряду — прим. ред.) репортер снял на учениях «Кавказ-2020». На фоне летящих ракет он кричит в камеру: «Аэробаллистические, крылатые и тактические ракеты, а также несколько десятков артиллерийских снарядов окрашивают безоблачное небо над астраханской степью в белый цвет».

«Даже если за спиной запускают десятки ракет, он все равно полон ритма и страсти, как рэпер, снимающий свой новый клип», — отметили китайские пользователи. Некоторые даже сравнивают корреспондента с супергероем.

Одними из самых просматриваемых видео канала в китайских соцсетях также стали репортажи собкора в Крыму Виктории Косогляденко. Журналистка призналась, что видит, как взлетает ракета, чаще, чем бывает в кино или театре. А на огонь и громкие звуки у нее уже выработался иммунитет.