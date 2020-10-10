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    10 октября 2020, 01:53

    Стендап российского журналиста на запуске ракет поразил китайцев

    Кирилл Фролов

    Китайские пользователи были поражены видео, на котором корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Левин ведет репортаж на фоне летящих ракет. Об этом сообщили на сайте канала.
    Стендап российского журналиста на запуске ракет поразил китайцев

    Знаменитый стендап (подводку к видеоряду — прим. ред.) репортер снял на учениях «Кавказ-2020». На фоне летящих ракет он кричит в камеру: «Аэробаллистические, крылатые и тактические ракеты, а также несколько десятков артиллерийских снарядов окрашивают безоблачное небо над астраханской степью в белый цвет».

    «Даже если за спиной запускают десятки ракет, он все равно полон ритма и страсти, как рэпер, снимающий свой новый клип», — отметили китайские пользователи. Некоторые даже сравнивают корреспондента с супергероем.

    Одними из самых просматриваемых видео канала в китайских соцсетях также стали репортажи собкора в Крыму Виктории Косогляденко. Журналистка призналась, что видит, как взлетает ракета, чаще, чем бывает в кино или театре. А на огонь и громкие звуки у нее уже выработался иммунитет.