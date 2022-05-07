Стеклянное ограждение рухнуло на судью НХЛ во время матча в Бостоне. Видео

Стеклянное ограждение упало на судью Джо Фоули в Бостоне во время третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» — «Бостон». Фоули увезли на носилках, сообщил «Спорт-Экспресс».

Все произошло во второй половине второго периода. Болельщики опирались на ограждение и постоянно задевали его руками, в итоге стеклянная панель рухнула на арбитра, сидевшего на скамейке штрафников. В Сети появилось видео инцидента.

Судье оказали помощь на месте и после доставили его для обследования в госпиталь Массачусетса. Фоули унесли на носилках.

«Мы слышали, что с ним все хорошо, у него все будет в порядке», — рассказал после матча форвард «Бостона» Давид Пастрняк после матча.

Еще одним пострадавшим во время матча стал арбитр Джонни Мюррей, которого во время паузы сбил с ног представитель персонала, отвечавший за уборку снега. После этого, однако, Мюррей продолжил работу.

По данным «Спорт-Экспресс», «Каролина» лидирует в серии с «Бостоном» (2:1). Четвертый матч пройдет 8 мая, он начнется в 19:30 по московском времени.