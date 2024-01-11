Мир 11 января 2024, 23:40 Стефан Сежурне стал новым главой МИД Франции Главой МИД Франции назначили лидера партии «Возрождение» Сежурне Pxhere

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Новым министром иностранных дел Франции стал лидер партии «Возрождение» Стефан Сежурне. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Стефан Сежурне сменил на посту министра иностранных дел Катрин Колонну», — заявили журналисты.

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Лидер партии «Возрождение» не скрывает своей сексуальной ориентации. Он состоит в отношениях с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

Политик родился 26 марта 1985 года, в 2014 году он стал советником Эммануэля Макрона, который на тот момент занимал пост министра экономики. С 2019 года Сежурне — депутат Европарламента, с сентября 2022 года — лидер «Возрождения».

При перестановках во французском парламенте ключевые министры сохранили свои должности. Речь идет о главе МВД Жеральде Дарманене, министре обороны Себастьяне Лекорню, главе Минфина Брюно Ле Мэр и министре юстиции Эрике Дюпоне-Моретти.

Ранее Франция решила закрыть посольство в Нигере. Сотрудники диппредставительства продолжат исполнять свои обязанности из Парижа.