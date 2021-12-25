Пользователи из Китая сообщили, что не могут получить доступ к международной игровой платформе Steam. Основной домен попал под блокировку системы «Золотой щит». Доступным остался только местный магазин, где количество игр значительно ограничено. Об этом сообщил сайт The Gamer.

Авторы отметили, что новый шаг стал вполне логичным. Китайское правительство весь прошлый год постепенно вводило все более жесткое регулирование в отношении видеоигр. Доступ к Fortnite полностью закрыли в ноябре этого года. Школьникам разрешили проводить за играми не более трех часов в день.

Пока игрокам из Китая доступен Steam China, который открыли в феврале 2021 года. Но количество игр там сильно ограничено. Известно, что там есть популярные Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2, а также еще около 50 различных игр.

Для попадания на китайскую платформу разработчики должны получить одобрение китайского регулятора, который выставил достаточно жесткие требования, большинство из которых игры не прошли.

Если игроки пока только возмущаются в социальных сетях, то непонятно, какое влияние это решение окажет на разработчиков. Если для них ограничили доступ к глобальной платформе, то теперь они могут работать только для китайского рынка, но перед этим пройти жесткую цензуру.

Второй вариант — сотрудничать с компаниями, расположенными вне Китая. Но тогда для них станет недоступна платформа Steam China — единственная доступная платформа для крупнейшей доли мирового рынка игр.